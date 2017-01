Prix à Sundance pour deux Montréalais

29-01-2017 | 19h01

Deux Montréalais ont remporté un prix au prestigieux festival de films de Sundance aux États-Unis pour un documentaire sur l'influence des autochtones sur la musique populaire américaine.

Les réalisateurs Catherine Bainbridge et Alfonso Maiorana ont reçu samedi le prix spécial du jury pour l'excellence du récit pour Rumble: The Indians Who Rocked The World.

«Nous voulons saluer les experts et les historiens des questions autochtones qui ont été engagés dans la réalisation de ce film. Ce n'était pas seulement nous», a précisé Catherine Bainbridge lors de la cérémonie de remise des prix.

Grâce à des entrevues, des mises en scène, ainsi que des documents d'archives, ce film souligne l'influence d'artistes d'origine amérindienne comme Jimi Hendrix et la légende du blues Charlie Patton pour montrer l'impact des autochtones sur la musique populaire aux États-Unis.

Des personnalités comme Tony Bennett, Iggy Pop, Martin Scorsese ainsi que de Slash, de Guns N' Roses, ont participé au documentaire.