L'acteur britannique John Hurt est mort

27-01-2017 | 23h05

L'acteur, qui incarnait Monsieur Ollivander dans Harry Potter à l'école des sorciers, avait aussi joué le rôle du second officier Kane dans Alien et le premier rôle dans 1984.

Il avait été nominé deux fois aux Oscars, pour son rôle de Max, un Britannique détenu dans les geôles turques dans Midnight Express, sorti en 1978, et pour son premier rôle dans Elephant Man deux ans plus tard.

Sa performance dans Midnight Express lui avait valu d'être récompensé aux Bafta Awards, les récompenses annuelles britanniques du cinéma et de la télévision, et d'obtenir le Golden Globe du meilleur second rôle.

Son décès a été confirmé à l'agence de presse britannique PA par son agent Charles McDonald.

Souvent engagé pour des seconds rôles, John Hurt, né le 22 janvier 1940 près de Chesterfield, au coeur de l'Angleterre, a joué dans quelque 140 films.

L'acteur, qui avait remporté quatre Bafta au long d'une carrière entamée dans les années 1960, avait été anobli par la reine Elizabeth II en 2014.