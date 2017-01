Ils vivent la nuit : un flop de 75 millions $ signé Ben Affleck

27-01-2017 | 13h13

Les dirigeants des studios Warner Bros. ne doivent pas la trouver drôle. Après avoir essuyé plusieurs critiques et avoir été boudé lors du dévoilement des nominations pour les Oscars, Ils vivent la nuit, le plus récent film de Ben Affleck, est un important échec commercial.

Selon le magazine spécialisé américain Variety, le long métrage de gangsters pour lequel Ben Affleck s'est assuré les rôles de réalisateur, scénariste et acteur principal a engendré de lourdes pertes financières de 75 millions $ US.

Sortie en décembre dernier, l'œuvre basée sur le roman de Dennis Lehane a amassé à peine plus de 16 millions $ US sur la planète. Cette somme est beaucoup moindre que les 65 millions $ US qu'elle a coûté à produire. Et c'est sans compter les dizaines de millions $ US qu'il a fallu débourser pour en faire la promotion.

Bref, on est loin des succès obtenus par l'oscarisé drame Argo (2012) et le long métrage policier The Town (2010), tous deux de Ben Affleck pour le compte de Warner Bros.

Ils vivent la nuit se déroule au cours des années 1920 à Boston, une époque associée à la prohibition. Le criminel Joe Coughlin profite de cette période pour devenir un important gangster. La distribution du film est aussi composée d'Elle Fanning, Chris Cooper, Sienna Miller et Zoe Saldana.