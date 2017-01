Drake: redevenir acteur ferait partie de ses projets

27-01-2017 | 12h27

Est-ce que Drake voudrait revenir à ses premiers amours et travailler sur des projets en tant qu'acteur? La réponse est oui, si l'on en croit une entrevue accordée récemment sur le podcast Cal Cast.

Avant de devenir un rappeur célèbre, Drake avait figuré dans la série pour adolescents, Degrassi: la Nouvelle Génération, en interprétant le personnage de Jimmy Brooks de 2001 à 2007. Il y est apparu dans plus de 140 épisodes. Il a délaissé la série pour se concentrer sur sa carrière musicale mais il vient de révéler son intention de retourner devant la caméra une fois qu'il aura fini sa tournée et sa liste de musique More Life, une nouvelle collaboration musicale avec Apple Music.

«Jouer est une chose différente dans laquelle je suis impatient de me plonger, a affirmé le rappeur sur le podcast Cal Cast. Je pense qu'une fois que j'aurai sorti More Life, qui est une playlist sur laquelle je travaille actuellement, et que j'aurai fini ma tournée, je vais vraiment commencer à m'impliquer dans le métier d'acteur, et obtenir de bons rôles avec un peu de chance.»

Drake, qui a participé deux fois aux sketchs du Saturday Night Live, souhaiterait également devenir animateur de télévision. «J'espère arriver un jour au stade où je mets des incroyables costumes tous les soirs, a-t-il expliqué. Juste mettre Tom Ford tous les soirs, m'assoir avec un verre de vin, et rire avec les gens avec qui j'ai passé des années à travailler, ou des amis à moi, et donner tous les soirs aux gens quelque chose à regarder qui les fassent rire et se sentir bien.»

Sa tournée européenne devait démarrer le 20 janvier, mais a été repoussée deux fois en raison de «retards de production inattendus» et devrait cette fois-ci commencer samedi. Drake travaille sur sa playlist More Life depuis l'an dernier. Il a expliqué à l'animateur de Cal Cast, John Calipari, que cette dernière est supposée «combler le vide» entre ses sorties d'albums pour que sas fans puissent continuer à écouter sa musique.