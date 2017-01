L'espace qui nous sépare : amour interplanétaire...

Isabelle Hontebeyrie 30-01-2017 | 04h00

Asa Butterfield, Britt Robertson, Gary Oldman et Carla Gugino se partagent l'affiche du long métrage d'aventures L'espace qui nous sépare qui raconte une histoire d'amour hors du commun.

En effet, le réalisateur Peter Chelsom (Heureux hasard) se penche sur les tribulations d'un jeune, né dans une station spatiale sur Mars, qui part à la recherche de son père sur Terre.

Gardner Elliot (Asa Butterfield, vu dans La stratégie Ender) est le fils d'une astronaute (Carla Gugino) morte en couches lors de son voyage vers la planète rouge. Élevé dans le plus grand secret sur la base martienne, Gardner, 16 ans, se lie d'amitié via Internet avec Tulsa (Britt Robertson, l'héroïne de Le monde de demain), une adolescente qui a passé sa courte de vie à naviguer de famille d'accueil en famille d'accueil.

Souhaitant découvrir l'identité de son père - il fera la connaissance de Nathaniel Shepherd (Gary Oldman), le patron du programme spatial -, rencontrer Tulsa et voir à quoi ressemble la Terre, Gardner arrive sur la planète bleue et les deux jeunes débutent alors un «road trip» malgré le fait que l'adolescent ne puisse vivre bien longtemps à cause de la gravité sur notre planète.

Naître dans l'espace?

Si la prémisse semble un peu tirée par les cheveux, il faut savoir qu'une grossesse dans l'espace est l'un des cauchemars de la NASA, comme l'ont appris les scénaristes Allen Loeb, Stewart Schill et le producteur Richard Barton Lewis lorsqu'ils ont décidé de plancher sur L'espace qui nous sépare.

Lors d'une conversation avec un chercheur de l'organisme réputé, Richard Barton Lewis a appris que la NASA anticipait le problème, mais ne savait pas comment le résoudre. «Ils m'ont dit qu'ils étaient persuadés que cela arriverait un jour, mais qu'ils ignoraient quoi faire. Ils ont souligné qu'ils n'étaient pas prêts à l'éventualité qu'une femme accouche en apesanteur. Ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer si un fœtus se développe pendant neuf mois sans gravité, l'enfant pourrait mesurer 4 m!» a-t-il raconté.

Pour Allen Loeb, qui a démarré l'écriture du scénario en 2007, le processus en a été un d'équilibriste. «Richard était très attaché au respect de la réalité scientifique et voulait que le film soit parfaitement crédible. Je suis entièrement d'accord avec cette manière de voir les choses, mais j'avais également besoin de rendre ce qui est au cœur du cheminement de Gardner, c'est-à-dire comment cet adolescent devient humain.»

Grâce à l'expertise de la NASA, l'équipe a pu se pencher sur les conséquences d'une vie passée en apesanteur. Car, selon les scientifiques, le fait de grandir dans un environnement dénué de gravité - Mars possède une gravité égale à 3/8e à celle de la Terre, ce qui signifie qu'on est plus léger sur cette planète distante - réduit la densité osseuse et fait que le développement des organes internes n'est pas le même, ceux-ci étant plus gros que sur Terre. Les semaines que Gardner passe sur la planète bleue ont donc des effets négatifs sur sa santé, et son temps avec Tulsa est donc compté.

La NASA et SpaceX à bord

L'implantation d'une colonie humaine sur Mars n'est plus de la science-fiction - la Chine ne vient-elle pas d'annoncer que l'une de ses équipes d'astronautes foulera le sol de la planète en 2020? - et la NASA a donc été mise à contribution. L'organisme possédant un département dédié à l'expertise et au conseil pour les productions cinématographiques, le professeur G. Scott Hubbard, tout premier directeur du programme pour Mars, a aidé la production. Il a ainsi partagé son expertise sur la gravité, l'apesanteur, la géographie martienne, en plus de fournir des vidéos de la planète rouge et de prêter un petit vaisseau à l'équipe des décorateurs et des effets spéciaux. «J'ai lu le scénario à de nombreuses reprises, a-t-il déclaré. Et, en plus de décrire une histoire merveilleuse, celui-ci est parfaitement ancré dans la réalité scientifique et tout ce qui arrive à ce jeune garçon est crédible.»

SpaceX, la compagnie d'Elon Musk, a également ouvert ses locaux et plusieurs de ses laboratoires afin de fournir aux décorateurs les idées nécessaires afin de concevoir la station martienne ainsi que les vaisseaux.

Imaginer demain

L'espace qui nous sépare se déroule en deux temps: le futur proche, puis 16 ans plus tard, lorsqu'on retrouve Gardner à l'adolescence. Et l'un des défis de l'équipe a été d'imaginer un avenir de manière cohérente. Partant du principe que la technologie ne change pas radicalement en 16 ans - il suffit de comparer ce qui existe aujourd'hui avec ce qui existait en 2000 - le réalisateur et le chef décorateur ont imaginé un environnement certes futuriste, mais résolument familier, qu'il s'agisse des ordinateurs, d'une salle de classe, de l'intérieur des maisons, etc.

Seul changement de taille, les voitures qui n'ont désormais plus de conducteur! La compagnie Volvo n'a, ainsi, pas hésité à donner plusieurs de ses véhicules pendant le tournage, incluant le prototype de la XC90, équipée d'un ordinateur dont l'écran se surimpose au tableau de bord. Un modèle de développement a aussi été fourni, celui d'une voiture sans conducteur, dont la production n'a pas encore débuté.

Malgré ce soin apporté à représentations de différentes technologies, Peter Chelsom a insisté sur le fait que L'espace qui nous sépare n'est pas qu'un long métrage de science-fiction! «C'est un film universel, les thèmes abordés résonnent chez tous les publics, qu'il s'agisse des relations humaines, de l'isolement, de la séparation... Et le coeur du film est une histoire d'amour. Le long métrage est-il sur Mars? Est-il sur l'Amérique d'aujourd'hui? Non, il ne s'agit là que de moyens pour raconter cette formidable histoire d'amour», de dire le cinéaste

L'espace qui nous sépare atterrit dans les salles de cinéma de la province le 3 février.