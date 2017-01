Une actrice boycottera les Oscars pour protester contre Trump

L'actrice iranienne Taraneh Alidousti, à l'affiche du film Le client nommé aux Oscars, a annoncé jeudi qu'elle boycotterait la cérémonie pour protester contre le projet de décret «raciste» du président américain Donald Trump contre les immigrants musulmans.

«L'interdiction de visa portée par Trump contre les Iraniens est raciste. Qu'elle s'applique ou non à un événement culturel, je n'assisterai pas aux #AcademyAwards 2017 en signe de protestation», a écrit l'actrice de 33 ans sur son compte Twitter.

Trump's visa ban for Iranians is racist. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the #AcademyAwards 2017 in protest pic.twitter.com/CW3EF6mupo