L'actrice Mary Tyler Moore est décédée à 80 ans

25-01-2017 | 15h04

C'est sa relationniste, Mara Buxbaum, qui a confirmé la nouvelle dans un communiqué. «

Aujourd'hui, la bien aimée icône Mary Tyler Moore nous a quittés à l'âge de 80 ans, entourée d'amis et de son mari depuis plus de 33 ans, S. Robert Levine», a-t-elle écrit.

«Actrice révolutionnaire, productrice et porte-parole passionnée de la Fondation de recherche de diabète juvénile, on se souviendra de Mary comme une visionnaire qui a séduit le monde avec son sourire».

Après avoir longtemps souffert du diabète, Mary Tyler Moore avait subi une opération au cerveau en 2011. Selon TMZ, elle se trouvait sous respirateur artificiel depuis une semaine.

Mary Tyler Moore a été révélée au petit écran dans les années 1960 grâce à l'émission The Dick Van Dyke Show et a connu un succès monstre dans les années 1970 avec son propre rendez-vous, The Mary Tyler Moore Show.