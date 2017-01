Juste la fin du monde nommé aux César

25-01-2017 | 08h05

Boudé par les Oscars mardi, le réalisateur Xavier Dolan pourra se consoler en assistant plutôt aux César, puisque son film Juste la fin du monde a obtenu six nominations mercredi, dont celles de meilleur film étranger et de meilleur réalisateur.

Les acteurs du film ont obtenu une belle reconnaissance de la part de l'Académie des arts et techniques du cinéma, qui récompense annuellement le meilleur du cinéma français.

L'acteur français Gaspard Ulliel a obtenu une nomination aux César à titre de meilleur acteur, tandis que Vincent Cassel et Nathalie Baye sont, respectivement, dans la course au titre de meilleur acteur et meilleure actrice de soutien.

Juste la fin du monde est aussi en lice pour l'obtention du César pour le meilleur montage.

La cérémonie s'est engluée dans une polémique avant même l'annonce des nominations alors que le réalisateur Roman Polanski, approché pour animer la soirée de remise des prix, s'est désisté. De nombreuses voix s'étaient opposées au choix du réalisateur en raison des allégations de viol qui pèsent contre lui.

La 42e Cérémonie des César sera présentée le 24 février prochain.