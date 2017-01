Oscars: les parents de Denis Villeneuve fiers de leur fils

24-01-2017 | 13h34

Le téléphone ne dérougit pas à Gentilly chez les parents du réalisateur Denis Villeneuve, dont le film L'arrivée a décroché mardi huit nominations à la prochaine cérémonie des Oscars, notamment dans la catégorie du meilleur réalisateur.

«Des gens de la place nous félicitent, a dit Jean Villeneuve à TVA Nouvelles. À Gentilly il est bien vu et les gens sont tous fiers qu'il soit de Gentilly».

«C'est absolument extraordinaire, a-t-il poursuivi. On n'en revenait pas. On a appris ça à la radio, et ma femme pleurait tellement elle était émue».

C'est la quatrième chance pour Denis Villeneuve d'être récompensé par l'Académie. Son film Incendies s'était retrouvé dans la course de l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2011, alors que Prisonniers a été cité dans la catégorie de la meilleure direction photo en 2014 et que Sicario a décroché trois nominations l'an dernier, pour le meilleur montage sonore, la meilleure trame originale et la meilleure direction photo.

Villeneuve est le premier Québécois à se retrouver en lice pour le titre de «meilleur réalisateur». Le maire de Bécancour caresse l'idée d'accorder une reconnaissance permanente à Denis Villeneuve pour l'ensemble de son oeuvre. Il évoque la création d'un festival des films du réalisateur ou encore d'un musée. «Chaque fois qu'on a un fils ou une fille de chez nous qui performe à ces échelons, on est toujours satisfaits», s'est enthousiasmé le maire Jean-Guy Dubois.

La 89e cérémonie des Oscars aura lieu le 26 février. Les parents du réalisateur n'écartent pas l'idée de faire le voyage à Los Angeles pour y assister.