Le tournage du prochain Tomb Raider vient de débuter

24-01-2017 | 12h25

C'est via son compte Instagram que le réalisateur norvégien Roar Uthaug (Cold prey, The Wave) annonce le début du tournage de Tomb Raider, un nouveau film dérivé des aventures de Lara Croft.

And we're off! #tombraider Une photo publiée par Roar Uthaug (@roaruthaug) le 23 Janv. 2017 à 8h26 PST

C'est l'actrice suédoise de 28 ans Alicia Vikander (vue dans Anna Karénine ou Jason Bourne) qui a été retenue pour le rôle titre. Elle sera notamment accompagnée dans la distribution de ce nouveau film par Walton Goggins (Django déchaîné, Les Huit Salopards). Ce dérivé de Tomb Raider ne devrait sortir qu'en 2018.

Pour rappel, Tomb Raider est une célèbre franchise mettant en scène l'archéologue Lara Croft, débutée en 1996 et déclinée depuis en jeux vidéo, en comics et en films. Deux premiers long métrages, Lara Croft: Tomb Raider et Lara Croft: Tomb Raider, le berceau de la vie sont sortis au début des années 2000 avec Angelina Jolie dans le rôle principal.