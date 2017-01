Denis Villeneuve récolte 8 nominations aux Oscars

24-01-2017 | 08h23

Denis Villeneuve frappe fort pour sa première incursion aux Oscars. Le Québécois et son long métrage L'arrivée récoltent huit nominations, dont celles liées aux catégories du meilleur réalisateur et du meilleur film, pour la prochaine soirée des Oscars.

Le 26 février, Denis Villeneuve pourrait donc devenir le premier Québécois à mettre la main sur les trophées dorés de la meilleure réalisation et du meilleur long métrage. Il aura toutefois fort à faire, car lui et L'arrivée devront être préférés à Damian Chazelle et Pour l'amour d'Hollywood ainsi qu'à Mel Gibson et son Hacksaw Ridge, et ce dans les deux catégories.

Équipe encensée

Le dévoilement des nominations pour la grande fête du cinéma américain, mardi matin, a aussi permis d'apprendre que l'équipe de Denis Villeneuve est en lice dans les catégories de la direction photo, du montage sonore, du mixage sonore, de la direction artistique, du scénario adapté et du montage.

Principale vedette de L'arrivée et pourtant citée à de nombreuses reprises, l'actrice Amy Adams n'a toutefois pas réussi à se tailler une place parmi les meilleures de sa profession comme elle l'avait fait aux cérémonies des Golden Globes et des BAFTA Awards.

Xavier boudé

Xavier Dolan devra par contre faire son deuil d'une première invitation pour les Oscars. Son acclamé drame Juste la fin du monde n'a pas été retenu parmi les cinq finalistes de la catégorie du meilleur film en langue étrangère.

En décembre, son long métrage pouvant compter sur la présence de Marion Cotillard, Vincent Cassel et Nathalie Baye avait été retenu pour la courte liste de neuf œuvres, ce qui n'avait pas été le cas pour son drame Mommy en 2014.

La 89e cérémonie des Oscars se tiendra le 26 février au Dolby Theatre de Los Angeles. La soirée sera animée par Jimmy Kimmel. Ce dernier doit succéder à Chris Rock.