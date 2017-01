Razzies: Zoolander 2 et Batman vs Superman en tête

23-01-2017 | 15h22

La comédie Zoolander 2 avec Ben Stiller et Batman vs Superman avec Ben Affleck mènent les nominations pour les Razzie Awards, parodie des Oscars qui récompense le pire du cinéma américain.

«2016: une année de SI mauvais films que les Razzies ont dû allonger les nominations à six par catégorie!» au lieu de cinq traditionnellement, selon un communiqué.

«En tête des ratés du cinéma cette année, on trouve Zoolander 2 sorti avec 15 ans de retard (9 nominations) et l'improbable bataille-royale de BD Batman vs Superman», assommé de 8 nominations, ajoute-t-il.

Malgré des critiques assassines, Batman vs Superman a récolté près de 900 millions de dollars dans le monde.

Sale grand-père avec Robert de Niro, Les Dieux d'Égypte avec Gerard Butler et Independance Day: Resurgence font également partie des finalistes pour le Razzie du pire film de l'année.

De Niro, Gerard Butler, Ben Affleck, Henry Cavill et Ben Stiller aux côtés de Dinesh D'Souza (Hillary's America) sont sélectionnés pour la très indésirable «framboise» du pire acteur.

Chez les actrices, Megan Fox pour son rôle de journaliste amie d'une bande de reptiles judokas dans Les tortues ninja: la sortie de l'ombre, Julia Roberts dans La fête des mères et les interprètes de la saga Divergence Naomi Watts et Shailene Woodley sont en lice pour ce prix peu disputé.

Alice de l'autre côté du miroir, flop de Tim Burton et l'un des rares échecs de Disney au cours d'une année record pour le studio, a par ailleurs été nommé dans la catégorie «pire suite», tout comme Cinquante nuances de Grey.

Les lauréats des 37ème Razzie Awards, décernés par 1000 membres lors d'un scrutin, seront dévoilés le 25 février, à la veille des prestigieux Oscars.

Les lauréats, qui se présentent rarement à la cérémonie, reçoivent un trophée consistant en une framboise de la taille d'une balle de golf posée sur une bobine de film Super 8, le tout peint en jaune doré et d'une valeur de 4,79 dollars.