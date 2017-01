On connaît le titre pour Star Wars 8 !

23-01-2017 | 11h29

Le huitième opus de la saga Star Wars s'intitulera The Last Jedi ou le dernier Jedi en français.

L'affiche du film, sur laquelle est écrit le titre, a été publiée lundi sur la page Facebook officielle de Star Wars.

L'épisode 8 se déroulera juste après Le réveil de la force, sorti en 2015 et dans lequel on retrouvait à la toute fin le Jedi Luke Skywalker (Mark Hamill). Celui-ci sera donc de retour tout comme Rey (Daisy Ridley) et la générale Leia (Carrie Fisher a tourné toutes les scènes du film avant son décès survenu en décembre dernier).

Sur le web, les rumeurs vont bon train concernant la signification du titre The Last Jedi. Est-ce que cela veut dire que Luke Skywalker est le dernier Jedi et que ces héros hyper puissants disparaîtront complètement? Est-ce que Rey deviendra d'une quelconque manière le dernier Jedi? Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un titre beaucoup plus sombre et pessimiste que le précédent.

Le huitième chapitre, écrit et réalisé par Rian Johnson, sortira le 15 décembre 2017 au Québec.