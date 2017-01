Les nominations aux Oscars un peu moins blanches?

Jocelyne Zablit 23-01-2017 | 08h34

Hollywood trépigne avant la révélation mardi des finalistes pour les Oscars, avec Pour l'amour d'Hollywood ou Moonlight parmi les favoris, mais après deux ans de polémique la grande question reste de voir si cette sélection sera moins «blanche» et plus diversifiée.

Autre interrogation: après sa victoire aux Golden Globes, la grande Isabelle Huppert décrochera-t-elle une nomination pour la statuette de meilleure actrice ?

Le suspense sera levé lors d'une cérémonie au petit matin qui, pour la première fois, sera retransmise en direct sur internet.

Les experts du secteur prédisent que la comédie musicale romantique de Damien Chazelle Pour l'amour d'Hollywood - qui a raflé un record de 7 prix aux Golden Globes - va également triompher lors de la soirée des Oscars du 26 février, apogée de la saison des prix à Hollywood.

Elle pourrait remporter entre autres les statuettes de meilleur film et meilleur acteur.

Mais cette ode à Hollywood dansée et chantée par Emma Stone et Ryan Gosling fait face à une dure compétition avec Moonlight, sur le passage à l'âge adulte d'un jeune garçon noir homosexuel, et Manchester by the Sea, sur un homme hanté par un drame (Casey Affleck) et soudainement forcé de s'occuper de son neveu.

Elle après La Môme?

Le film de science-fiction L'arrivée, de Denis Villeneuve, une épopée se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, Tu ne tueras point, de Mel Gibson, Lion, sur la quête identitaire d'un Indien adopté en Australie, ou encore le film biographique sur des femmes scientifiques noires Les figures de l'ombre, font aussi partie des titres pressentis dans la sélection.

Chez les acteurs, Casey Affleck, Ryan Gosling et Denzel Washington, qui joue un père de famille amer dans Fences, mènent les pronostics pour la statuette.

Côté comédiennes, Emma Stone devrait décrocher une nomination et rivaliser notamment avec Natalie Portman, interprète magistrale de la veuve du président assassiné John F. Kennedy dans Jackie.

Isabelle Huppert, primée aux Globes pour sa performance de femme violée qui se met à traquer son agresseur dans Elle, pourrait faire partie des finalistes, tout comme Amy Adams, linguiste confrontée à des extra-terrestres dans L'arrivée, ou l'indispensable Meryl Streep pour son rôle de cantatrice qui chante faux dans Florence Foster Jenkins.

«Après sa victoire surprise aux Golden Globes, nous nous attendons non seulement à ce qu'Isabelle Huppert reçoive une nomination, mais elle est une candidate sérieuse pour remporter l'Oscar en février», assure Chris Beachum, directeur général du site de prédictions Goldderby.com.

La Française Marion Cotillard avait été lauréate de la prestigieuse statuette en 2008 pour son incarnation de la mythique chanteuse Edith Piaf dans La Vie en rose.

Diversifier ses rangs

Chris Beachum s'attend par ailleurs à ce que les nominations reflètent les efforts annoncés l'an dernier par l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui décerne ces prix les plus prestigieux du septième art aux États-Unis, pour diversifier ses rangs.

Après deux années d'un choix de finalistes tous blancs, l'Académie avait annoncé une série de mesures pour élargir l'origine de ses plus de 6200 membres votants, jusqu'alors à très forte majorité des hommes blancs âgés.

«Avec des films comme Fences, Les figures de l'ombre, Lion et Moonlight, bien placés pour recevoir des nominations dans les principales catégories, il semble que la diversité va ressortir gagnante cette année», estime M. Beachum.

La femme qui avait lancé le mot-dièse #OscarsSoWhite ayant fait rage sur les réseaux sociaux, April Reign, estime que si Hollywood semble avoir fait de gros progrès, il est encore trop tôt pour crier victoire.

«Une année ne résout pas un problème qui dure depuis plus de 80 ans», a-t-elle assuré lors d'un récent entretien sur la radio NPR.