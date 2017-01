Le biopic de Janis Joplin sera joué par Michelle Williams

19-01-2017 | 10h32

L'actrice américaine à l'affiche de Manchester by the Sea se glissera au printemps prochain dans la peau de la chanteuse des années 60 et 70 dans un biopic baptisé Janis, annonce Deadline.

Il aura fallu plus de 20 ans pour que le biopic de Janis Joplin voit le jour. Au cours de ces deux décennies, plusieurs actrices et chanteuses ont été tour à tour reliées au projet, Lili Taylor, Pink Zoey Deschanel ou Nina Arianda. C'est finalement Michelle Williams qui a obtenu le rôle.

Au printemps prochain, l'actrice, qui a déjà incarné Marilyn Monroe au grand écran, prêtera donc ses traits à Janis Joplin sous la direction de Sean Durkin. Le film se tournera avec l'accord de la famille de la chanteuse ainsi que les droits de 24 morceaux, dont les célèbres Mercedes Benz et Me and Bobby McGee.

Le biopic reviendra sur la vie de cette artiste qui a rejoint en 1970 le «Club des 27». Née au Texas en 1943, elle part à l'âge de 20 ans à San Francisco. Remarquée en 1967 grâce à son timbre de voix rocailleux et sa présence scénique, elle rejoint le groupe de rock psychédélique Big Brother and the Holding Company. Une collaboration qui donnera naissance à quatre albums et des tubes comme Piece of My Heart ou Summertime.

Pendant ses années de gloire, elle consomme de plus en plus de drogues et d'alcool, devenant dépendante aux amphétamines et à l'héroïne. Le 4 octobre 1970, deux semaines après Jimi Hendrix, elle est retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel à cause d'une surdose d'héroïne.

Plus de 46 ans après sa disparition, Janis Joplin demeure l'une des voix les plus célèbres du rock et l'une des représentantes du courant Flower Power des années 60. Sa vie sera pour la première fois portée au grand écran. Un projet concurrent devait également voir le jour, avec le Canadien Jean-Marc Vallée derrière la caméra et l'actrice Amy Adams devant, mais son avenir semble aujourd'hui compromis.