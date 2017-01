L'équipe de Mes vies de chien accusée de cruauté animale

19-01-2017 | 10h31

Les associations de défense des animaux ont appelé à boycotter le film Mes vies de chien, du réalisateur suédois Lasse Hallström, après la diffusion d'une vidéo montrant un chien terrifié forcé de sauter dans l'eau.

La vidéo tournée en 2015 et diffusée par le site de célébrités TMZ montre un berger allemand qui se débat pour ne pas sauter dans un bassin utilisé sur le tournage du film, où l'eau déferle comme dans un torrent.

«Il ne va pas se calmer tant qu'il n'est pas dans l'eau, tu n'as qu'à l'y jeter», entend-on quelqu'un dire dans la vidéo tandis que le chien s'accroche à l'extrémité du bassin avant d'y être poussé.

TMZ affirme que ces images ont été tournées près de Winnipeg, au Canada. La vidéo d'environ une minute se termine avec le chien qui coule après avoir essayé de s'agripper au rebord du bassin. Des membres de l'équipe de tournage sont alors vus en train d'aller à sa rescousse.

Les associations de défense des animaux, notamment Peta, se sont insurgées mercredi.

«Peta appelle les amateurs de chiens à boycotter le film de façon à envoyer le message que les chiens et autres animaux doivent être traités humainement, pas comme des accessoires de production», a déclaré Lisa Lange, vice-présidente de l'association, interrogée par l'AFP.

Une association canadienne, Animal Justice, a dit de son côté avoir porté plainte au Canada contre les cinéastes pour cruauté envers des animaux.

«Il est illégal d'infliger de la souffrance et de l'anxiété aux animaux, et il n'y a pas de disposition qui permette aux cinéastes d'Hollywood de les maltraiter en toute impunité», a déclaré Camille Labchuk, directrice exécutive d'Animal Justice.

American Humane, l'organisation qui supervise la sécurité des animaux sur les tournages, s'est déclarée «perturbée et inquiète des images» diffusées par TMZ. «Quand le chien a montré qu'il ne voulait pas sauter dans l'eau, la scène aurait dû s'arrêter», a-t-elle ajouté dans un communiqué reçu par l'AFP.

«Notre représentant qui se trouvait sur ce tournage a été placé en congé administratif immédiat et nous allons faire appel à un tiers indépendant pour mener une enquête», ajoute ce communiqué.

Des porte-parole d'Universal Pictures, qui va distribuer le film la semaine prochaine en Amérique du nord, n'ont pu être joints dans l'immédiat, tout comme ceux de la maison de production Amblin (dont Steven Spielberg est l'un des principaux partenaires).

Dans un communiqué commun aux médias locaux, ils insistent sur le fait que l'équipe de production a adhéré «à des protocoles stricts» pour assurer la sureté des animaux, et précisent que le chien en question, Hercules, est «heureux et en bonne santé».

Dans une série de tweets, Lasse Hallström répète que le bien-être des animaux a été une priorité.

I have been a lifelong animal lover and A DOG’S PURPOSE is my third film about dogs. The animals’ safety was of utmost priority. — lasse hallstrom (@HallstromLasse) 19 janvier 2017

Il a ajouté se sentir perturbé par les images vidéo et ne pas avoir été témoin de l'incident.

I am very disturbed by the video released today from the set of my film A dog's purpose. — lasse hallstrom (@HallstromLasse) 19 janvier 2017

I did not witness these actions.

We were all committed to providing a loving and safe environment for all the animals in the film. — lasse hallstrom (@HallstromLasse) 19 janvier 2017

Le metteur en scène des Recettes du bonheur et de Le Chocolat précise s'être vu promettre une enquête et que toute personne coupable de malversation serait punie.

Mes vies de chien prend l'affiche au Québec le 27 janvier.