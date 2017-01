Sophie Nélisse jouera avec Adam Brody dans...

19-01-2017 | 08h44

L'actrice québécoise Sophie Nélisse a décroché un rôle dans le film américain The Kid Detective mettant en vedette également Adam Brody.

L'acteur de 37 ans, connu pour ses rôles dans les séries Newport Beach (The O.C.) et Billy and Billie, s'est vu confier le rôle principal de ce prochain long métrage d'Evan Morgan.

Ce dernier, qui est aussi derrière A Pretty Funny Story et The Dirties, réalisera le film à partir de son propre scénario. L'intrigue suivra un détective déjà célèbre (Adam Brody), âgé de 29 ans, dont la vie est rythmée par les résolutions d'éternels mystères triviaux. Son quotidien bascule quand il rencontre une cliente naïve, incarnée par Sophie Nélisse (La Voleuse de livres), qui cherche à savoir qui a assassiné son petit ami.

Adam Brody sera prochainement à l'affiche de CHiPs de Dax Shepard, adaptation de la série télévisée diffusée dans les années 1970 et 1980.

The Kid Detective devrait entrer en production début 2017.