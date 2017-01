Hugh Jackman révèle l'intrigue de Logan

18-01-2017 | 12h07

Hugh Jackman a révélé sur Facebook il y a une semaine l'intrigue du film Logan.

Il a partagé une publication sur laquelle il est écrit: «Dans un avenir proche, un Logan fatigué s'occupe d'un professeur X (Xavier) malade dans une cachette à la frontière mexicaine. Mais les tentatives de Logan de se cacher du monde et de son héritage sont terminées quand un jeune mutant arrive, poursuivi par les forces obscures.»

Ce sera la neuvième fois que Hugh Jackman incarne le rôle de Wolverine. Patrick Stewart interprétera de nouveau le professeur Charles Xavier. Le jeune mutant sera lui joué par Dafne Keen.

Ce devrait être la dernière fois que Hugh Jackman jouera le célèbre personnage de Marvel aux griffes d'adamantium. C'est lui même qui l'avait déclaré il y a plus d'un an sur Instagram. «WOLVERINE ...ONE LAST TIME» (Wolverine ... une dernière fois).

La sortie de Logan est prévue le 3 mars prochain au Canada.