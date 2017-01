Kim Kardashian, Kendall et Kylie Jenner dans Ocean's Eight

17-01-2017 | 09h52

Kim Kardashian confirme qu'elle est de retour au top en filmant quelques scènes pour une apparition dans Ocean's Eight, le dérivé féminin d'Ocean's Eleven (L'inconnu de Las Vegas), déjà très attendu. La star de téléréalité de 36 ans était accompagnée de ses deux demi-sœurs, Kendall et Kylie Jenner.

Le trio s'est préparé à tourner dans ce film de cambriolage, pour une scène qui se déroule au Met Gala de New York, lundi dernier. Kim Kardashian, qui a fait sa première apparition publique la semaine dernière depuis le braquage à main armé parisien qui l'a traumatisée en octobre, était sublime dans sa robe blanche brodée, assortie d'une veste en fourrure crème, alors qu'elle quittait l'hôtel pour se rendre sur le tournage.

Le mannequin Kendall Jenner était assortie à son aînée, également en Elie Saab. Sa robe gris tourterelle mettait parfaitement en valeur sa silhouette longiligne, alors que Kylie Jenner avait opté pour une tenue plus classique: un haut noir, un pantalon large et une veste camouflage. On ne sait pas si c'est la tenue que la jeune femme portera à l'écran, ou si elle devait se changer une fois arrivée sur le plateau.

Ocean's Eight est un dérivé 100% féminin du film de voleurs à succès de L'inconnu de Las Vegas, dans lequel on retrouvera Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Dakota Fanning, Rihanna et Mindy Kaling. Matt Damon, Damian Lewis et James Corden sont également de la distribution. C'est dans Page Six qu'on a récemment appris qu'une partie de l'intrigue aurait lieu lors du Met Gala: une source a révélé à la page de potins que la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, ferait elle aussi une apparition.

Kim Kardashian et les sœurs Jenner ont tourné leurs scènes alors que la semaine précédente, le tournage avait lieu sur le Temple d'Isis de Dendour du Metropolitan Museum. Les designers Alexander Wang et Zac Posen y ont fait une apparition, et on a pu voir des marque-places aux noms de plusieurs stars, dont Kendall Jenner et Jared Leto, occupés par des figurants.

Ces dernières années, Kim Kardashian s'est imposée comme une incontournable du Met Gala: le choix de sa tenue suscite généralement l'engouement de la presse, dans un événement pourtant couru par des stars plutôt éloignées du monde de la télé-réalité. C'est sans doute en 2013 qu'elle a le plus fait jaser, quand, enceinte, elle est arrivée dans une robe faite sur-mesure par Riccardo Tisci pour Givenchy. La robe fleurie était accompagnée de gants à manches longues assortis et de talons, ce que beaucoup ont jugé trop chargé. L'acteur décédé Robin Williams avait apporté de l'eau au moulin en publiant une photo de lui dans Madame Doubtfire, son film de 1993, à côté de celle de la jeune femme. Il y avait écrit: «Je trouve que ça m'allait mieux!»