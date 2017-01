Woody Harrelson rejoint la distribution du film sur Han Solo

11-01-2017 | 15h03

L'acteur américain Woody Harrelson (Larry Flint, Hunger Games, True Detective) fait officiellement partie du projet du dérivé de Star Wars sur la vie d'Han Solo, personnage interprêté jusqu'ici par Harrison Ford. Le film sortira en salles en 2018.

L'acteur de 55 ans complète le casting déjà composé d'Alden Ehrenreich (Han Solo), Donald Glover (Lando Calrissian) et Emilia Clarke. Le film fait partie de la saga des Star Wars Story à l'instar de Rogue One, mettant entre parenthèse la trame principale autour de la famille Skywalker.

«Nous ne pouvions pas être plus excités de travailler avec un artiste qui a autant de profondeur et de variétés que Woody», ont déclaré les réalisateurs du film, Phil Lord et Christopher Miller. «Sa capacité à trouver à la fois de l'humour et du pathos dans un même rôle est véritablement unique».

Le film ne possède pas encore de titre officiel et sortira en 2018. La date initiale prévue est le 25 mai 2018 mais des rumeurs chez Disney évoqueraient plutôt une sortie au mois de décembre comme pour Rogue One.