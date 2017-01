5 confidences de Mylène Mackay sur son rôle de Nelly Arcan

11-01-2017 | 13h07

Mylène Mackay qui interprète la romancière québécoise Nelly Arcan dans le film Nelly s'est confiée au magazine Elle Québec de février sur ce rôle assez complexe.

Voici, en cinq points, son point de vue sur le long métrage, sur l'auteure de Putain qui s'est enlevée la vie en 2009, et sur certaines scènes difficiles à jouer.

1. Pourquoi elle aime Nelly Arcan

«Ce que j'admirais chez elle, c'est qu'elle avait l'intelligence de dénoncer tout en ayant l'humilité d'avouer qu'elle, même au front, avait perdu le combat (...) Elle exorcisait un mal présent chez tellement de femmes. Mais on la ramenait toujours à sa putasserie. C'est désolant.»

2. Ce qu'elle pense du film

«C'est un film violent et doux à la fois. C'est une oeuvre qui est somme toute poétique, malgré ses scènes crues.»

3. Justement, les scènes osées?

«Me voir nue dans ce film ne m'a pas mise mal à l'aise, parce que la caméra n'est jamais vulgaire. C'est un film intelligent, délicat. Je n'ai jamais senti que ma nudité servait de faire-valoir.»

4. Les scènes qui ont été un défi

«Étrangement, ce qui a suscité le plus d'impudeur durant le tournage, ce n'était pas de me déshabiller. C'étaient les scènes où je donne entièrement mon corps aux émotions, où je suis défaite, où mon visage se déforme et s'enlaidit sous le coup de la tristesse.»

5. Sur les quatre facettes de Nelly: la vedette, la putain, l'auteure, l'amoureuse

«Je voulais être crédible dans les quatre rôles et il y en a pour lesquels ç'a été plus facile. Je me suis sentie tout de suite à l'aise dans la peau de la star ou de l'escorte, qui sont exubérantes, alors que l'auteure et l'amoureuse, plus en subtilité, m'ont donné du fil à retordre.»

Nelly, d'Anne Émond, prend l'affiche le 20 janvier prochain. Le Elle Québec de février sera en kiosque jeudi.