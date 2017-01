Quatre moments ni vus ni connus aux Golden Globes

09-01-2017 | 14h51

Entre le discours anti-Trump de Meryl Streep, le triomphe du film Pour l'amour d'Hollywood (La La Land) et l'hommage bien senti à Debbie Reynolds et Carrie Fisher, certains moments sont passés quasi inaperçus lors des Golden Globes dimanche. En voici quatre, juste pour votre plaisir.

1. Le «french kiss» d'Andrew Garfield et Ryan Reynolds

Ryan Reynolds était-il déçu de ne pas avoir remporté le prix dans la catégorie du meilleur acteur dans une comédie ou comédie musicale? Quoi qu'il en soit, il a été consolé de la meilleure manière qui soit par Andrew Garfield, alors que le récipidaire du trophée, Ryan Gosling, montait sur scène. La séquence, captée presque par hasard par le caméraman, a finalement volé la vedette à l'acteur de Pour l'amour d'Hollywood qui s'avançait pour récolter son prix. On y voit Reynolds et Garfield s'embrasser durant de longues secondes sans prêter attention à l'action qui se déroulait autour d'eux... comme deux amoureux quoi!

2. Le nom de John Legend mal ortographié

«Bahahah loser»: c'est ce qu'a écrit sur Twitter la femme de John Legend, Christine Teigen, en prenant en photo le marque-place mal ortographié du nom de son mari. Effectivement, les organisateurs de la soirée ont ajouté un «d» de trop dans le nom du chanteur de 38 ans en écrivant «Ledgend» au lieu de «Legend».

Bahahaha loser pic.twitter.com/bYNgxOFM8z — christine teigen (@chrissyteigen) 9 janvier 2017

3. Jessica Alba ... ou Biel?

Sur le tapis rouge, un animateur s'est trompé en prononçant le nom de famille de Jessica Biel et l'a plutôt appelée Jessica Alba. Celui-ci a décidé d'utiliser l'autodérision et de rire de son erreur avec l'actrice et son époux Justin Timberlake. «Jessica Biel ... (rires) j'ai dit "Alba" avant alors on recommence!», a dit l'homme en riant de bon coeur.

Justin Timberlalake & Jessica Biel AT #GoldenGlobes 2017 REd Carpet pic.twitter.com/aIYaYbFoQ1 — JustinTimberlakePerú (@justintperu) 9 janvier 2017

4. Le regard perplexe de Pharrell Williams

L'expression faciale de Pharrell Williams quand l'animatrice Jenna Bush Hager se trompe dans le titre du film pour lequel il est nommé vaut mille mots. Lors de l'interview sur le tapis rouge, l'animatrice aborde sa nomination pour «Hidden Fences» alors que le titre du long métrage est bel et bien Hidden Figures (ou Les Figures de l'ombre en français). Le producteur musical, qui a travaillé sur la bande-sonore du film, sourcille en entendant l'erreur, mais ne dit pas un mot, laissant Jenna Bush Hager terminer sa question.

En bonus: le moment attendrissant de la soirée revient à l'accueil chalereux de Brad Pitt

Brad Pitt a été complètement couvert d'applaudissements lorsqu'il s'est présenté sur scène pour parler du film Moonlight. L'acteur américain, dont sa séparation avec Angelina Jolie a fait grand bruit cet automne, n'avait pas été annoncé parmi les présentateurs de la soirée. Mais lorsqu'il s'est avancé sur scène, il a dû attendre quelques secondes supplémentaires pour commencer son discours vu l'accueil très chaleureux de ses collègues.