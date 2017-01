Une (très) laide poupée à l'effigie de Belle fait réagir

09-01-2017 | 13h22

Une hideuse poupée à l'effigie du personnage de Belle, dans La Belle et la Bête, ont fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux. Certains d'entre eux lui ont trouvé une certaine ressemblance avec Justin Bieber.

Publiée pour la première fois sur Flickr, elle a par la suite été partagée de nombreuses fois sur le web par les internautes stupéfaits de constater le résultat.

Pourtant, la poupée devait ressembler davantage à la très belle Emma Watson, interprète du personnage de cette nouvelle adaption du conte de Disney qui sortira sur nos écrans le 17 mars.

Too Funny! The new #BeautyAndTheBeast doll totally looks like #JustinBieber instead of #EmmaWatson. Sequel: Beauty and the Belieber. pic.twitter.com/ByqiCYI1GG — Jessica Carroll (@JessCarrollTV) 9 janvier 2017

Quand on observe une photo de l'actrice britannique à côté d'un cliché de la poupée, on remarque tout de suite que quelque chose cloche. Le visage de la figurine est beaucoup trop ovale et allongé, son nez est plus gros que celui d'Emma Watson et elle a un très grand front. Bref, la poupée est terriblement laide, même épeurante, et ne rend en aucun cas justice à l'interprète d'Hermione dans la saga Harry Potter.

Pas étonnant qu'avec ses traits masculins, certains comparent la poupée au chanteur canadien Justin Bieber.

Emma Watson's Beauty And The Beast Doll Looks Like Justin Bieber In A Yellow Dress — And The Internet Can't Handle… https://t.co/0UPad5bhsS pic.twitter.com/yPfqbmQvQm — quoka (@happyquoka) 9 janvier 2017

D'autres internautes y ont vu une ressemblance avec le troll dans Le pont de Terabithia.

WTF is this who ever designed this doll needs sacking since when was 'Beauty & the Beast' the 'Bridge to Terabithia' pic.twitter.com/2PG2pXjBNV — Jack B (@IAMJBELL) 9 janvier 2017

the new Beauty and the Beast doll literally looks like Kristen Stewart when she was pregnant with a demon baby in Breaking Dawn pic.twitter.com/428Bejtn5n — Elizabeth Alexis (@Alexi2Elizabeth) 9 janvier 2017

Autre comparaison: Bella, dans la saga Twilight, mais plus particulièrement dans la scène où elle est enceinte d'un bébé démon et que sa grossesse ne va pas pour le mieux...