Nouvelle bande-annonce pour Alerte à Malibu

09-01-2017 | 11h26

Il y a encore de l'action, des bikinis à profusion et du sable à perte de vue dans la nouvelle bande-annonce d'Alerte à Malibu diffusée lundi sur le web.

Le film réalisé par Seth Gordon est une adaptation de la série du même nom extrêmement populaire dans les années 1990. Il met en vedette Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra et Kelly Rohrbach.

Au menu, on nous promet des scènes d'action, des jolies filles et quelques concours de muscles saillants et huilés.

Le film est centré sur une équipe de sauveteurs œuvrant pour sauver leur plage d'une catastrophe écologique causée par un magnat du pétrole.

Alerte à Malibu est attendu le 26 mai dans les salles obscures.