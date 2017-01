Défilé de stars sur le tapis rouge des Golden Globes

08-01-2017 | 19h28

Le Gotha d'Hollywood arpentait dimanche le tapis rouge des Golden Globes, l'une des plus fastueuses fête du cinéma et de la télévision, avec la comédie musicale La La Land favorite et Isabelle Huppert dans la course.

Amy Adams, nommée pour le prix de la meilleure actrice dramatique dans Premier contact, est arrivée à l'hôtel Beverly Hilton en fourreau de paillettes prune tandis qu'Octavia Spencer, en lice pour le meilleur second rôle féminin dramatique avec Les figures de l'ombre, optait pour un smoking noir.

Felicity Huffman, candidate pour la mini-série American Crime, avait twitté en se préparant chez elle sa combinaison-pantalon au bas blanc et au top lamé doré et argent, demandant à ses fans de l'aider à choisir sa pochette.

Natalie Portman, enceinte de son deuxième enfant, en robe à l'allure «sixties» jaune et au carré long de cheveux bruns tirés en arrière, est favorite pour le Globe de la meilleure actrice dramatique avec Jackie.

Elle y incarne magnifiquement Jacqueline Kennedy pendant les jours suivant l'assassinat du président John F. Kennedy.

Sur le tapis rouge, elle a expliqué avoir visionné «des heures d'images d'archives» de l'ex-première dame américaine et avoir tenté de se «connecter émotionnellement» à son personnage.

La soirée de gala retransmise dans le monde entier (sur NBC aux États-Unis) est présentée par l'humoriste Jimmy Fallon et démarrera à 17 h 00.

Selon la rubrique de potins Page Six, Fallon devrait ouvrir les festivités par une parodie de La La Land face à Nicole Kidman.

Cette romance entre une aspirante actrice et un musicien de jazz en forme de déclaration d'amour en technicolor à Los Angeles, forte de sept nominations, domine largement les pronostics pour la meilleure comédie.

Le site spécialisé Goldderby.com donne aussi gagnants ses interprètes Emma Stone et Ryan Gosling en comédie.

«Les gens adorent La La Land parce qu'il est frais, immédiat» et «vous emmène là où seuls les films hollywoodiens vous emportent», estime Sasha Stone, rédactrice en chef du site de pronostics Awardsdaily.com.

Abolir les frontières

La concurrence est plus rude côté films dramatiques, avec Manchester by the sea, sur un homme forcé de s'occuper de son neveu après la mort de son frère, au coude-à-coude avec Moonlight.

Ce dernier est un «film époustouflant sur un jeune garçon noir homosexuel qui tente de survivre dans un monde où il ne trouve pas sa place», poursuit Sasha Stone.

Casey Affleck, personnage principal de Manchester by the sea, tient la corde pour le prix du meilleur acteur dramatique.

Isabelle Huppert, qui incarne dans le sulfureux Elle, de Paul Verhoeven, une femme violée cherchant à démasquer son agresseur, fera concurrence à Portman et Davis entre autres.

La légendaire actrice française a déjà récolté une brassée de récompenses aux États-Unis pour sa performance extraordinaire.

«Être ici dans un film français dirigé par un réalisateur néerlandais, ça prouve que le cinéma parfois abolit les frontières», a déclaré à l'AFP la comédienne.

Candidat au Globe du meilleur film en langue étrangère, Elle affronte Divines, de la Française Houda Benyamina, Le client, de l'Iranien Asghar Farhadi, et Neruda, du Chilien Pablo Larrain, sur le célèbre écrivain et homme politique sud-américain.

C'est Toni Erdmann, comédie de l'Allemande Maren Ade, sur un père qui tente de renouer avec sa fille trop carriériste, qui mène cependant les paris dans cette catégorie.

Complétant une forte présence tricolore, Ma vie de courgette, conte franco-suisse sur un petit garçon dans un orphelinat, affrontera notamment deux Goliath de Disney pour le prix du meilleur film d'animation: Vaiana et Zootopie.

Charlotte Rampling sera quant à elle candidate à un Globe pour la mini-série London Spy.

En télévision, la soirée pourrait s'avérer victorieuse pour la série sur l'affaire O.J. Simpson, American Crime Story, qui part avec cinq nominations.

Remis par quelque 90 journalistes de l'Association de la presse étrangère d'Hollywood (HFPA), les Globes n'ont qu'un pouvoir prédictif incertain mais donnent à leurs lauréats une aura pouvant influencer le vote aux Oscars, récompenses suprêmes du septième art.