Les Bagnoles 3 : découvrez les 2 nouveaux bolides

06-01-2017 | 21h57

Afin de faire patienter les cinéphiles avant la sortie de Les Bagnoles 3, prévue pour l'été prochain, Disney-Pixar a décidé de dévoiler deux nouveaux personnages qui feront leur entrée dans le troisième volet de la saga.

Et c'est en publiant jeudi trois courtes vidéos sur YouTube, qui ressemblent drôlement à des publicités de voiture, que les producteurs ont choisi de présenter ces bagnoles animées.

Tout d'abord, il y a Jackson Storm, une voiture de course noire aux reflets bleus qui paraît comme étant redoutable. Gageons qu'il sera un adversaire de taille à surveiller sur la piste de course.

Puis, on découvre aussi Cruz Ramirez, un coupé sportif jaune, qui semble un peu plus sympathique. Elle est décrite par Disney comme étant une fan de longue date de Flash McQueen, optimiste, amicale et courageuse.

Et bien sûr, Disney-Pixar en a profité pour partager une présentation du bolide le plus populaire: Flash McQueen. Cette légende de la compétition automobile rouge aux flammes jaunes y fait rugir son moteur pour le plaisir de ses fans.

Les Bagnoles 3 arrive sur les écrans le 16 juin 2017.