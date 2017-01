Tout sur les Golden Globes 2017

Isabelle Hontebeyrie 07-01-2017 | 04h00

C'est la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) qui choisit les nommés aux Golden Globes et décerne ses prix, chaque année depuis 1943. Cette association de journalistes étrangers basés à Los Angeles rassemble aujourd'hui 93 membres représentant 55 pays et touche un lectorat de 250 millions de personnes.

Les organisateurs de cette 74e édition des Golden Globes ont confié l'animation à Jimmy Fallon. Ancien membre de SNL de 1998 à 2004, il a tenté, sans succès, de percer au grand écran. C'est à la barre de l'émission de fin de soirée Late Night with Jimmy Fallon que les gens l'ont retrouvé de 2009 à 2013. L'année suivante, il a succédé à Jay Leno au Tonight Show sur les ondes de NBC. Il s'y trouve toujours.

«Son style de comédie s'inscrira dans la tradition de l'excitation avant-gardiste à laquelle s'attendent désormais les spectateurs d'un animateur des Golden Globes», a dit Allen Shapiro, le président de Dick Clark Productions, la compagnie qui assure le déroulement de la soirée.



Tous les ans, la HFPA nomme une «Miss» ou un «Mister» Golden Globe qui aide les gagnants à monter sur scène et à, ensuite, rallier la salle de presse. Il s'agit toujours de la fille ou du fils d'un acteur ou d'une actrice célèbre. Cette année, ce sont Sophia, Sistine et Scarlet Stallone, filles de Sylvester Stallone et de Jennifer Flavin, qui s'acquitteront de cette tâche.La cérémonie des Golden Globes est également l'occasion d'honorer une figure marquante d'Hollywood. Pour cette édition 2017, c'est la prolifique Meryl Streep qui montera sur scène pour recevoir le prix Cecil B. DeMille. Récipiendaire de huit Golden Globes et de 29 nominations, l'actrice est également en lice pour la statuette de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale pour son interprétation dans Florence Foster Jenkins.Ce sont 14 statuettes qui seront remises dans autant de catégories dédiées au septième art. Cette année, Pour l'amour d'Hollywood de Damien Chazelle mène le bal avec sept nominations. Viennent ensuite Moonlight de Barry Jenkins avec six citations, puis Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan avec cinq. Lion et Florence Foster Jenkins ont quatre nominations chacun.Les nominations des Golden Globes ont été accueillies avec un certain étonnement. En effet, Silence de Martin Scorsese n'a obtenu aucune nomination, pas plus que le Sully de Clint Eastwood avec Tom Hanks dans le rôle principal. Également absents, American Honey d'Andrea Arnold et I, Daniel Blake de Ken Loach, pourtant présentés avec succès au Festival de Cannes.Les Golden Globes remettront 11 statuettes dans des catégories consacrées au petit écran. Les miniséries sont à l'honneur cette année, puisque The People v. O.J. Simpson: American Crime Story mène le bal des nominations avec cinq, suivie de The Night Manager qui en a récolté quatre. On trouve ensuite une pléthore de séries qui ont reçu trois nominations: Black-ish, The Crown, The Night Of, This Is Us et Westworld. Du côté des réseaux, c'est HBO qui domine avec pas moins de 14 citations.Étrangement, les membres de la HFPA semblent avoir pratiqué une discrimination inversée. En effet, les actrices des séries Westworld - Evan Rachel Wood et Thandie Newton - et de This Is Us - Chrissy Metz et Mandy Moore - ont été nommées... mais pas leurs collègues masculins. Des acteurs comme Anthony Hopkins, Jeffrey Wright, James Marsden et Milo Ventimiglia n'ont récolté aucune citation!Tous les ans, il plane un parfum de scandale sur les Golden Globes. En effet, la HFPA est régulièrement accusée de se faire payer - ou de profiter de certaines largesses de différents studios - en échange de la remise des statuettes. En 2011, lorsque Le touriste, suspense d'espionnage avec Johnny Depp et Angelina Jolie, avait été finaliste dans la catégorie de la meilleure comédie ou comédie musicale, des questions avaient été soulevées. Des rumeurs avaient alors circulé à l'époque à savoir que les studios Sony avaient offert un voyage à Las Vegas, incluant un concert de Cher, aux membres de la HFPA.Plaisanteries outrancières, piques acerbes, décolletés plongeants; l'ambiance aux Golden Globes est beaucoup moins compassée qu'aux Oscars. L'an dernier, Ricky Gervais avait rappelé l'alcoolisme de Mel Gibson, s'était moqué d'Angelina Jolie et de ses adoptions d'enfants asiatiques, avait présenté Ashton Kutcher comme le fils de Bruce Willis et avait insulté Robert Downey Jr.! Gageons que cette année, le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie ainsi que l'élection de Donald Trump seront les sujets de choix de Jimmy Fallon.