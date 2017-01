Jean-Claude Van Damme est de retour

Avec Canoe.ca 05-01-2017 | 12h28

L'acteur belge Jean-Claude Van Damme partagera l'affiche de son prochain film avec Dolph Lundgren, connu pour son rôle dans Rocky 4, rapporte le site Hollywood Reporter.

Avec un scénario écrit par Chad Law, Black Water se concentre sur le personnage campé par Van Damme qui se réveille prisonnier dans un sous-marin de la CIA.

Van Damme et Lundgren ont déjà fait partie d'une même distribution par le passé comme Universal Soldier, mais toujours en tant qu'ennemis. Dans Black Water, ils seront pour la première fois alliés.

Le fils de Jean-Claude Van Damme, Kris, est également de la partie. Le film devrait sortir en 2018.

Deux autres longs métrages avec le comédien sont annoncés en 2017: Kickboxer Retaliation (où on retrouve également Christophe Lambert et le boxeur Mike Tyson) et Kill'em All.