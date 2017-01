Adam Driver dans le prochain film de Sylvester Stallone

04-01-2017 | 16h55

Sylvester Stallone a fait appel à Adam Driver pour son adaptation du livre Tough as they Come. D'après Deadline, le comédien ne fera pas que réaliser le film mais jouera aussi dans l'adaptation de l'autobiographie du sergent Travis Mills.

Porté par William Morris Endeavor Entertainment, le projet pourrait finir chez la Fox, qui serait en train d'acquérir les droits d'exploitation du livre. Sorti en 2015, celui-ci retrace l'expérience de Travis Mills, le seul des cinq soldats à avoir survécu à une quadruple amputation survenue après une attaque en Afghanistan, et sa relation avec son beau-père, Craig Buck, qui l'a recueilli à son retour aux États-Unis. Adam Driver incarnera Travis Mills alors que Sylvester Stallone tiendra le rôle de son beau-père.

Il pourrait s'agir d'un nouveau rôle particulièrement éprouvant pour Adam Driver qui, avant de réapparaître dans le prochain Star Wars à la fin de l'année, sera à l'affiche de Silence, le nouveau film de Martin Scorsese pour lequel il a radicalement maigri. De son côté, Sylvester Stallone est extrêmement attendu par les fans cette année puisqu'il fera ses premiers pas dans un film Marvel dans Les Gardiens de la Galaxie 2.