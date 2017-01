Bientôt un petit ami pour Deadpool?

04-01-2017 | 13h42

Ne soyez pas surpris si Deadpool s'éprend d'un homme durant sa prochaine aventure au grand écran. L'acteur Ryan Reynolds croit que l'unique superhéros à qui il prête ses traits a sa propre définition des sentiments amoureux.

«Ce que l'amour est pour Deadpool n'est peut-être pas ce qu'il est pour Batman ou quelqu'un d'autre, a précisé le Canadien lors d'une récente entrevue accordée au magazine Variety. Je pense qu'on pourrait jouer davantage avec ça. Il est un étranger dans tous les sens du terme.»

Un filon

L'ancien militaire devenu superhéros de l'univers Marvel est le premier personnage de la compagnie qualifié de «pansexuel». Il se pourrait donc fort bien qu'on exploite cet élément dans le deuxième film, même si son cœur a commencé à battre pour Vanessa.

«La seule chose qu'il faut considérer en allant de l'avant c'est "Sommes-nous fidèles à l'œuvre que nous avons créée et nourrie?" Une des choses est que Deadpool est amoureux de Vanessa. Il ne l'aime pas simplement parce qu'elle est une femme. Il est amoureux de Vanessa parce qu'il l'aime», a laissé savoir Ryan Reynolds.

Prise deux

Actuellement à Los Angeles, Ryan Reynolds travaille sur la suite de Deadpool, un film d'action qui a généré des recettes de plus de 780 millions $ US en 2016 avec un (maigre) budget de 58 millions $ US.

La nouvelle aventure de Wade et son alter ego est attendue quelque part en 2018. Le tournage doit se mettre en branle en juin prochain.