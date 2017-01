King Dave , 1:54 et Pays projetés au Victoria Film Festival

04-01-2017 | 11h47

Podz, Yan England et Chloé Robichaud verront chacun leur plus récente œuvre être proposée sous peu aux cinéphiles de l'Ouest canadien. Les longs métrages King Dave, 1:54 et Pays font partie de la programmation de la 23e édition du Victoria Film Festival qui aura lieu du 3 au 12 février.

Tout comme les trois drames sortis en 2016 au Québec, la comédie Prank réalisée par Vincent Biron et le long métrage Mes nuits feront écho signé Sophie Goyette seront projetés du 4 au 6 février à Victoria, en Colombie-Britannique.

Une représentation par titre sera alors offerte.

La visibilité qu'obtiendront ces cinq films québécois est rendue possible grâce à la Tournée du cinéma québécois qui, pour une troisième année consécutive, s'est associée au Victoria Film Festival.

L'an dernier, «Guibord s'en va-t-en guerre» de Philippe Falardeau, «Là où Atilla passe» réalisé par Onur Karaman, «Le cœur de Madame Sabali» tourné par Ryan McKenna, «Ville Marie» signé Guy Édoin ainsi que «Les êtres chers» d'Anne Émond avaient obtenu cette chance.