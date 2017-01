Recettes: le triomphe de Votez Bougon

03-01-2017 | 15h46

Le mois de décembre a souri à l'équipe de la comédie Votez Bougon. En à peine plus de deux semaines, le film réalisé par Jean-François Pouliot a non seulement aisément franchi la barre du million de dollars, mais s'est hissé au second rang des meilleures recettes de 2016 pour une production québécoise.

Arrivé sur grand écran l'été dernier, le trio des 3 p'tits cochons 2 - Guillaume Lemay-Thivierge, Paul Doucet et Patrice Robitaille - a privé le clan de Paul Bougon du sommet du box-office annuel en incitant les cinéphiles à dépenser près de 3 millions $.

Le seul autre long métrage de la province à avoir franchi la barre du million $ l'an dernier est le drame 1:54 de Yan England.

Aux côtés d'Hollywood

Malgré une forte compétition, la comédie Votez Bougon écrite par François Avard, Louis Morissette et Jean-François Mercier fait encore bonne figure aux guichets des salles obscures du Québec.

Elle se classe en quatrième position du box-office pour le plus récent week-end, après la superproduction Rogue One: une histoire de Star Wars, le film d'animation Chantez et tout juste derrière Passagers, une œuvre de science-fiction pouvant compter sur la présence des stars Jennifer Lawrence et Chris Pratt.

Votez Bougon (1 438 558 $ en date du 1er janvier) fait même meilleure figure que l'adaptation du populaire jeu vidéo d'Ubisoft Assassin's Creed (1 027 134 $ depuis le 21 décembre) avec Michael Fassbender et Marion Cotillard.

