Deadpool , film le plus piraté en 2016

03-01-2017 | 13h04

En parallèle de son succès international dans les salles obscures, le film Deadpool avec Ryan Reynolds détient la palme des longs métrages les plus piratés de l'année. Batman v. Superman: L'aube de la justice ou encore Capitaine America: La guerre civile font aussi partie des films les plus illégalement téléchargés.

En attendant les résultats des Golden Globes, dimanche, où le film est nominé dans les catégories Meilleure comédie et Meilleur acteur dans une comédie (Ryan Reynolds), Deadpool a déjà décroché un autre genre de trophée. C'est ce qui est ressorti des données compilées par le blogue TorrentFreak. La très forte présence sur les réseaux sociaux de Deadpool lors de la promotion du film aura donc été à double tranchant.

Sans surprise, la liste des films les plus piratés ressemble beaucoup à celle des plus grands succès de l'année. Ainsi, Star Wars: Le réveil de la Force ou Trouver Doris font également partie des films les plus téléchargés frauduleusement.

Malgré tout, d'autres films qui ont connu de grands succès en salles comme Comme des bêtes ou Le livre de la jungle sont absents du Top 10.