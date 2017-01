La sortie du film sur Han Solo repoussée?

03-01-2017 | 11h48

Après les succès de Star Wars: Épisode VII et de Rogue One, tous deux sortis au mois de décembre (respectivement en 2015 et en 2016), l'idée pourrait germer chez Disney d'en faire de même avec le film sur Han Solo.

Le 25 mai 2018, date prévue pour la sortie, pourrait ainsi devenir le 13 décembre 2018 pour Star Wars: Han Solo. Pour le moment rien n'est encore officiel, mais ce changement est susceptible d'arriver dans les prochaines semaines alors que plusieurs sources différentes se font l'écho de cette possibilité.

Une des raisons de ce changement éventuel, outre le stratégique mois de décembre, c'est la volonté de ne pas faire d'erreurs avec le calendrier de la sortie de produits dérivés. En imaginant par exemple qu'une poupée à l'effigie de Rey porte le nom de Skywalker et divulgue ainsi les intrigues des prochains épisodes.

Lors de l'officialisation de la distribution avec Emilia Clarke (Game Of Thrones), Donald Glover (Seul sur Mars, Atlanta) et Alden Ehrenreich (Tetro), seule l'année (2018) était alors indiquée pour le film sur les aventures du contrebandier pilote du Faucon Millenium. Le film sera réalisé par le duo Phil Lord et Christopher Miller (La grande aventure Lego).