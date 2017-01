Vin Diesel: xXx pour se remettre de la mort de Paul Walker

03-01-2017 | 09h52

Paul Walker est décédé en novembre 2013, pendant le tournage de Dangereux 7, dans un accident de voiture survenu en dehors du plateau. Ses partenaires et l'équipe du film avaient alors rendu hommage à l'acteur défunt en l'ajoutant numériquement aux scènes finales. Toutefois, Vin Diesel a expliqué combien il lui a été difficile de terminer le projet sans lui.

Pour surmonter cette perte, Vin Diesel s'est impliqué dans d'autres projets, y compris en incarnant à nouveau son personnage, Xander Cage, vu pour la dernière fois dans xXx en 2002.

«J'ai failli ne pas avoir les moyens de participer à xXX, mais je ressentais un grand besoin de le faire, parce que je sortais d'une expérience très intense avec le tournage de Dangereux 7 et tout ce que ça impliquait, y compris la perte d'un frère, a confié Vin Diesel au magazine #legend. Parce que c'était si intense, il fallait que je choisisse de faire xXx. Il fallait que je le tourne pour que je puisse sourire et rire à nouveau parce que le personnage que j'avais joué était tellement sombre et m'avait forcé à puiser dans de si sombres recoins, en devant le faire sans quelqu'un que j'aimais.»

Vin Diesel a repris son personnage, Dominic Toretto, pour The Fate of the Furious, huitième film de la franchise Fast and Furious qui sortira en avril. Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez et Ludacris sont de retour, accompagnés de nouvelles têtes, comme Charlize Theron ou l'icône britannique Helen Mirren. «Helen Mirren, l'incroyable et magnifique Helen Mirren, m'a accosté lors d'une soirée des Golden Globes et m'a menacé de me donner une raclée si elle n'en faisait pas partie», a affirmé Vin Diesel en souriant.

xXx: The Return of Xander Cage sortira le 20 janvier au Québec.