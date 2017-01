Ben Affleck va-t-il renoncer à réaliser The Batman ?

02-01-2017 | 11h17

Ce que l'acteur américain - qui campe le personnage de Bruce Wayne depuis Batman vs Superman: L'aube de la justice - avait présenté dans les colonnes de Variety comme très probable est devenu beaucoup plus flou après une révélation au journal britannique The Guardian. Si l'idée de réaliser lui même le prochain film du justicier de Gotham n'est pas abandonnée, cela dépendra de plusieurs paramètres, et en premier lieu le scénario... qui n'existerait pas encore selon le réalisateur d'Argo.

«Si tous les paramètres ne s'imbriquent pas de la meilleure des manières selon moi, je ne le ferai pas», a déclaré le cinéaste. Le projet du fil intitulé The Batman, prévu pour 2018 selon les dernières informations, devrait présenter le duel entre Batman et le vilain Deathstroke, joué par Joe Manganiello.

Ben Affleck assure en ce moment la promotion de son nouveau film en tant que réalisateur-acteur,Ils vivent la nuit, d'après un roman de Dennis Lehane, dans lequel il joue aux côtés de Elle Fanning et Scott Eastwood. Sa sortie au Québec est prévue pour le 13 janvier.