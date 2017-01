Le créateur de Bambi est décédé

Agence QMI 02-01-2017 | 03h38

Le créateur de Bambi le célèbre faon, Tyrus Wong, un artiste peintre américain né en Chine, est mort le 29 décembre, à l'âge de 106, a annoncé le musée de la famille Walt Disney.

Rares sont ceux qui connaissaient son nom, mais le personnage qu'il a créé a marqué l'enfance de bon nombre d'amateurs de dessins animés.

Né en 1910 à Canton, Tyrus Wong et son père se sont installés aux États-Unis, laissant derrière lui sa mère et sa sœur qu'il n'a jamais revues.

De 1938 à 1941, il a travaillé pour les studios Walt Disney. Lorsqu'il a appris que la compagnie allait produire le long métrage «Bambi», il a décidé de peindre plusieurs images de cerf dans une forêt. Des croquis qui n'ont pas laissé indifférents les studios.

Il a ensuite travaillé pour Warner Brothers jusqu'à sa retraite en 1968.

Son art a été célébré au musée de la famille Walt Disney en 2013 à l'occasion d'une exposition «Water to paper, paint to sky : the art of Tyrus Wong».

«Bambi» avait été réalisé en 1942 par Walt Disney lui-même et un deuxième volet était sorti en 2006. L'histoire s'inspirait de l'œuvre du hongrois Felix Salten, créée dans les années 20.