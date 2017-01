Bill Marshall, cofondateur du TIFF, est décédé

01-01-2017 | 18h40

Le cinéaste et producteur Bill Marshall, cofondateur du Festival international du film de Toronto (TIFF), est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 77 ans, dimanche.

La famille et le TIFF ont annoncé son décès dans un communiqué, ont rapporté plusieurs médias dimanche.

Considéré comme un pionnier et un visionnaire par ses pairs, M. Marshall avait annoncé la création d'un nouveau festival international à Toronto à Cannes en 1976. Quelques mois plus tard, avec Dusty Cohl et Henk Van der Kolk, il a concrétisé cette annonce en mettant sur pied un événement qui est devenu au fil des ans un des rendez-vous cinématographiques internationaux les plus prestigieux.

«Bill Marshall était un artiste, un Torontois engagé, un fondateur du TIFF, mais d'abord et avant tout, un ami, a indiqué le maire de Toronto sur Twitter dimanche. Il pensait toujours grand et nous avons tous pu bénéficier de sa créativité et de sa détermination.»

Membre de l'Ordre du Canada, M. Marshall a aussi participé à la fondation de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Il a été notamment cinéaste, producteur et président de la Canadian Association of Motion Picture Producers.

D'origine écossaise, il laisse dans le deuil son épouse et ses trois enfants.