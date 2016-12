Deadpool n'apparaîtra pas dans Logan

Mercredi, The Wrap affirmait que Deadpool, le personnage incarné par Ryan Reynolds, ferait une apparition dans Logan. La rumeur a fleuri sur les réseaux sociaux, avant d'être démentie dans la foulée par le principal intéressé.

«Malheureusement, ce n'est pas vrai», a indiqué Ryan Reynolds sur son compte Twitter. «Le prisonnier 24601 est en mission en solo.» Le chiffre est une référence au personnage de Jean Valjean dans Les Misérables, que Hugh Jackman avait interprété en 2012.

No. I want a Deadpool/Wolvie film. But Logan is its own unique & perfect thing. The Big Red Shit-Talker wouldn't mix with the tone. https://t.co/35WpEJLJ10

James Mangold, le réalisateur de Logan, n'a pas non plus tardé à réagir. Sur Twitter, il a qualifié les rumeurs rapportées par le site spécialisé de «fausses informations».

First @TheWrap reports a falsity. $$. Then they report my denial as a whole new story. $$! How about you just take down the original lie?