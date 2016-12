Le film sur Dalida très attendu

28-12-2016 | 11h39

Le plus grand marché du film français fera place au film biographique distribué par Pathé, qui retrace le destin tragique de la superstar - Iolanda Cristina Gigliotti de son vrai nom -, ayant vendu plus 170 millions d'albums à travers le monde avant de s'enlever la vie le 3 mai 1987.

On y suit la chanteuse incarnée par la mannequin italienne Sveva Alviti, de sa naissance au Caire en 1933 à son premier spectacle à l'Olympia de Paris en 1956, en passant par son mariage avec Lucien Morisse (Jean-Paul Rouve), tête dirigeante de la radio Europe no 1, et ses succès, dont Gigi l'Amoroso. Parmi les autres personnages qui gravitent autour, on compte son frère et gérant Orlando Gigliotti (Riccardo Scarmarcio), son producteur Eddie Barclay (Vincent Perez) et son amant Jean Sobieski (Niels Schneider).

Les Rendez-vous d'UniFrance, où seront projetés 115 films, réuniront cette année 480 acheteurs et une centaine de journalistes venus de 50 pays.

Le film Dalida sort le 11 janvier en France. On ne connaît pas encore la date de sortie au Québec.