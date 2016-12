Décès de Carrie Fisher: la planète réagit

27-12-2016 | 14h30

Aussitôt la mort de Carrie Fisher annoncée, les réactions ont affluées sur les réseaux sociaux.

«Carrie Fisher était particulièrement charmante avec moi... Elle était toujours proche avec du lait au chocolat et des biscuits.» - Warwick Davis (Wicket, le Ewok dans Star Wars).

«Il n'y a pas de mots pour cette perte. Carrie était la plus lumineuse partout où elle entrait. Elle me manquera beaucoup.» - Peter Mayhew (Chewbacca)

«Je suis extrêmement triste d'apprendre le décès de Carrie. Il était merveilleux de travailler avec elle. Condoléances à ses amis, sa famille et ses admirateurs autour du monde.» - Dave Prowse (Darth Vader)

«Carrie était mon amie. Ça ma pris trois saisons (de la série Catastrophe), mais j'ai fini par l'avoir. Elle était la plus généreuse, amusante, talentueuse, gentille, drôle, drôle, drôle des personnes que j'ai rencontrées. Elle n'était certainement pas prête à partir. Je suis si contente que nous soyons devenues copines. Je suis si dévastée de son départ. Je veux écrire davantage sur elle mais n'y arrive pas encore.» - Sharon Horgan

«Merci à tous ceux qui ont apprécié les dons et talents de mon incroyable fille bien-aimée. Je suis reconnaissante pour vos pensées et vos prières qui la guident maintenant vers sa prochaine destination. La mère de Carrie avec amour.» - Sa mère Debbie Reynolds sur Facebook.

«Carrie était une brillante auteure, actrice et amie.» - Ellen DeGeneres

«Carrie me faisait toujours sourire en sa compagnie. Mes sincères condoléances à toute sa famille.» - Joe Mantegna

«Sans mots #Dévasté» - Mark Hamill (Luke Skywalker)

«Je pensais avoir reçu ce que je souhaitais sous le sapin. Je ne l'ai pas eu. Malgré toutes les pensées et les prières d'un grand nombre. Je suis très, très triste.» - Anthony Daniels

«Je suis profondément attristé d'apprendre la mort de Carrie Fisher. Nos conversations me manqueront. Un magnifique talent et une lumière se sont éteints.» - William Shatner

«Oh non! Carrie n'avait pas encore fini! Carrie était brillante, drôle et talentueuse. J'envoie beaucoup d'amour à sa mère, sa fille, Billie, et ses nombreux amis. » - Mia Farrow

«Douce, brillante, irrévérencieuse, Carrie au grand cœur. Tu m'as donné des conseils que je suis et suivrai toujours. Sur les ailes d'un ange, vole...» - Sarah Paulson

«Carrie Fisher est décédée, elle était plus drôle et plus intelligente que n'importe qui pouvait l'être. Vogue fille d'argent. Condoléances à Debbie et Billie R.I.P.» - Whoopi Goldberg

«Nous venons de perdre une grande alliée pour la santé mentale et contre la dépendance. Soyez forts, soyez aussi forts qu'elle voudrait que vous le soyez. Repose au paradis.» - Margaret Cho

«Cœur lourd, et encore... les filles voulaient être elle, les garçons étaient amoureux d'elle... Intelligente, forte et talentueuse femme RIP #CarrieFisher» - Maxim Roy

«#CarrieFisher avait tellement d'esprit et était provocante. Et incontestablement intéressante. Maudit que je l'aimais. Tout le monde l'aimait.» - Elizabeth Banks

«Prince, George Michael et maintenant Carrie Fisher... Je sens ma jeunesse disparaître sous mes yeux. Jamais senti aussi vieux... #RIP. » - Nick Lachey

«Je suis profondément attristé à l'annonce du décès de Carrie Fisher. Elle était une amie chère, que je respectais grandement et que j'admirais. La force est sombre aujourd'hui!» - Billy Dee Williams

«Carrie Fisher était intelligente, drôle, talentueuse, surprenante et toujours diablement d'agréable compagnie. Family Guy s'ennuiera immensément d'elle. » - Seth MacFarlane