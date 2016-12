Cinq actrices à surveiller en 2017

26-12-2016 | 10h21

Greta Gerwig

Ce visage emblématique du cinéma indépendant s'exposera davantage l'année prochaine. En février, la trentenaire s'affichera aux côtés de Natalie Portman dans le biopic consacré à Jackie Kennedy. Mais c'est pour un autre film qu'elle pourrait se faire remarquer, 20th Century Women. Sa prestation dans la comédie dramatique avec Annette Bening et Elle Fanning, prévue en mars, serait susceptible de lui apporter une nomination aux Oscars. Greta Gerwig a par ailleurs été choisie pour le casting vocal de Isle of Dogs de Wes Anderson, aux côtés de stars hollywoodiennes comme Scarlett Johansson, Tilda Swinton ou Bill Murray.

Gal Gadot

Outre l'arrivée d'un heureux événement en 2017, l'actrice israélienne aura la lourde tâche de faire oublier Lynda Carter dans le costume de Wonder Woman. Après une apparition dans Batman v Superman: L'aube de la justice, l'amazone aura droit l'année prochaine à son propre film qui reviendra sur ses origines. La super-héroïne apparaîtra plus tard dans l'année aux côtés de ses homologues masculins dans Justice League, sorte d'Avengers avec les héros DC Comics.

Sofia Boutella

Après sa participation à Kingsman : services secrets et Star Trek: au-delà, l'ancienne danseuse franco-algérienne a été choisie pour incarner la Momie dans un reboot qu'Universal sortira en 2017 avec Tom Cruise et Russell Crowe devant la caméra. L'actrice multipliera les expériences l'année prochaine en participant au thriller The Coldest City, mené par Charlize Theron et John Goodman.

Rihanna

La célèbre chanteuse barbadienne mettra un coup d'accélérateur à sa carrière d'actrice dans les prochains mois. À l'affiche du prochain Besson Valérian, elle incarnera le mythique personnage d'Alfred Hitchock Marion Crane dans la cinquième et ultime saison de la série Bates Motel. L'artiste aux millions d'albums vendus poursuivra son expérience sur le grand écran avec Ocean's Eight, pendant féminin de la trilogie Ocean's Eleven, et Annette, film de Leos Carax avec Adam Driver et Rooney Mara. Ces deux longs-métrages sortiront en 2018.

Priyanka Chopra

La star de la série Quantico apparaîtra en 2017 dans son premier film hollywoodien. L'ancienne Miss Monde venue d'Inde montrera ses atouts physiques en jouant la naïade dans l'adaptation du feuilleton Alerte à Malibu, aux côtés de Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario et Kelly Rohrbach.