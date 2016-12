Carrie Fisher dans un état stable

24-12-2016 | 13h24

Carrie Fisher a été victime d'un arrêt cardiaque, vendredi, dans l'avion qui la ramenait de Londres à Los Angeles, 15 minutes avant d'atterrir. Son frère, Todd Fisher, a confié à l'Associated Press que son état était stable.

Transportée au UCLA Medical Center de Los Angeles par les pompiers de l'aéroport, son état avait été jugé «critique» après que son cœur s'est arrêté de battre. Des membres de l'équipage ainsi que des passagers avaient pris en charge l'inoubliable Princesse Leia de Star Wars en lui faisant notamment un massage cardiaque. «Nos pensées sont avec notre cliente», a fait savoir dans un communiqué la compagnie United Airlines, avec laquelle Carrie Fisher voyageait.

De nombreuses stars se sont manifestées sur les réseaux sociaux pour lui souhaiter un prompt rétablissement et envoyer leurs prières, à commencer par ses collègues dans Stars Wars, Mark Hamill (Luke Skywalker) et Peter Mayhew (Chewbacca). «Comme si 2016 ne pouvait pas être pire... J'envoie tout notre amour à @carrieffisher», a écrit Mark Hamill sur Twitter.

as if 2016 couldn't get any worse... sending all our love to @carrieffisher — Mark Hamill (@HamillHimself) December 23, 2016

«Pensées et prières à notre amie et à la princesse préférée de tous en ce moment... @carrieffisher», a publié Peter Mayhew.

Thoughts and prayers for our friend and everyone's favorite princess right now.. @carrieffisher — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) December 23, 2016

William Shatner (vedette de Star Trek) a également eu une pensée pour Carrie Fisher. «Je demande à tout le monde de faire une pause un instant et d'envoyer des pensées spéciales à @carrieffisher», a-t-il écrit.

I ask everyone to stop for a moment and send special thoughts to @carrieffisher. — William Shatner (@WilliamShatner) December 23, 2016

Sean Lennon, le fils de John Lennon et Yoko Ono, a également partagé ses inquiétudes sur Twitter. «S'il vous plaît, tous, priez pour la personne la plus géniale, brillante et belle de cette planète @carrieffisher», a-t-il écrit.