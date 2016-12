Carrie Fisher victime d'une crise cardiaque

Avec AFP 23-12-2016 | 16h54

L'actrice Carrie Fisher, qui a personnifié la princesse Leïa dans la saga Star Wars, a subi une crise cardiaque vendredi dans un avion, a rapporté le site américain TMZ

Selon le site spécialisé, la Californienne de 60 ans était à bord d'un vol entre Londres et Los Angeles quand elle a été foudroyée.

Des manœuvres de réanimation ont été pratiquées par un médecin qui se trouvait à bord sur l'actrice 15 minutes avant l'atterrissage à l'aéroport international de Los Angeles.

Une fois au sol, des équipes d'urgence l'ont pris en charge pour la transporté d'urgence à l'hôpital

Erik Scott, porte-parole des pompiers de Los Angeles, a confirmé que peu après midi ces derniers «ont répondu à un appel d'urgence à l'aéroport LAX porte 74 (un avion arrivant de Londres) en raison d'un arrêt cardiaque».

«Ils ont immédiatement administré des soins de réanimation (...) et l'ont transportée vers un hôpital local», a-t-il précisé, sans donner le nom de l'actrice.

D'après TMZ, les réanimateurs ont mis 15 minutes à obtenir un battement cardiaque et la comédienne se trouve à présent sous assistance respiratoire et cardiaque à l'hôpital UCLA Medical Center de Los Angeles.

Selon le Los Angeles Times, elle se trouve dans un état critique.

L'hôpital, joint par l'AFP, n'a pas souhaité commenter et les porte-parole de la comédienne n'étaient pas joignables dans l'immédiat.

Anna Akana, actrice, qui dit sur son compte Twitter avoir voyagé sur le même vol, a écrit sur le réseau social: «Je ne sais pas comment réagir mais Carrie Fisher a arrêté de respirer sur le vol qui nous ramenait chez nous. J'espère qu'elle va s'en sortir».

«Merci beaucoup au personnel d'United Airlines qui s'est précipité pour l'aider ainsi qu'au docteur et à l'infirmière parmi les passagers qui lui ont porté secours», a-t-elle ajouté.

De son côté, la compagnie aérienne United a déclaré que «du personnel médical est venu à la sortie du vol 935 de Londres à Los Angeles après que l'équipage eut signalé qu'un passager était inanimé». «Nos pensées sont avec notre cliente».

La Force la plus puissante

«Comme si l'année 2016 pouvait encore empirer... J'envoie notre amour à Carrie Fisher», a tweeté l'acteur Mark Hamill, qui incarne le célèbre chevalier Jedi Luke Skywalker, frère de Leia, dans l'épopée intersidérale.

«On t'envoie la Force la plus puissante de tout les univers», a renchéri l'actrice Gwendoline Christie, vedette de la série Game of Thrones et qui incarne la dangereuse Captain Phasma dans la nouvelle trilogie Star Wars.

Celle-ci a démarré avec Le réveil de la force et son prochain opus, Épisode VIII, doit sortir dans un an, avec Carrie Fisher qui reprend son rôle. D'après le site de référence Imdb.com, le film est actuellement en post-production.

Carrie Fisher a grandi au cœur d'Hollywood et de l'industrie du cinéma, fille de Debbie Reynolds, connue notamment pour son rôle dans Chantons sous la pluie (1952), et d'une autre vedette, Eddie Fisher.

Elle a été propulsée sur le devant de la scène avec son rôle de la princesse rebelle Leia dans la trilogie originale Star Wars, devenue rapidement un phénomène culturel entre 1977 et 1983, où elle combat les forces de l'Empire avec Mark Hamill et flirte avec leur compagnon de route Han Solo, incarné par Harrison Ford.

La comédienne gouailleuse et à la voix rauque a admis dans de nombreuses interviews avoir été diagnostiquée bipolaire et avoir souffert d'une addiction aux médicaments et à la cocaïne une grande partie de sa vie.

Elle a reconnu en avoir utilisé lors du tournage de l'Empire contre-attaque, sorti en 1980.

Et confié avoir subi une thérapie par électrochocs, méthode consistant à délivrer un courant électrique d'intensité variable dans le cerveau.

Auteure à succès, elle a chroniqué ses démons dans Wishful Drinking. Son nouvel ouvrage, The Princess Diarist, vient de sortir.

Celle qui fut le fantasme féminins de générations de fans de Star Wars - notamment à cause d'une scène de captive en bikini doré - avait annoncé en juin qu'elle allait tenir une rubrique de courrier du cœur dans le quotidien britannique The Guardian.

Elle disait vouloir guider les jeunes lecteurs, forte des enseignements tirés de ses problèmes psychologiques et de ses années de toxicomanie.