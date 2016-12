Danny Boyle a dû demander pardon à Ewan McGregor

Avec Canoe.ca 23-12-2016 | 13h52

Danny Boyle s'est excusé auprès d'Ewan McGregor. Le cinéaste et le comédien s'étaient disputés quand Leonardo DiCaprio avait remplacé ce dernier dans le film La Plage en 2000.

Ewan McGregor avait été mis devant le fait accompli, ce qu'il n'avait pas du tout apprécié. Jusqu'à La Plage, il avait été l'acteur fétiche de Danny Boyle, tenant le rôle principal dans tous ses films, dont le cultissime Trainspotting (Ferrovipathes au Québec).

Depuis, les deux artistes se sont réconciliés. Alors que les spectateurs attendent leur nouvelle collaboration dans Trainspotting 2, Danny Boyle a reconnu qu'il aurait pu gérer plus diplomatiquement cette affaire. «On a franchement manqué de respect à son égard à l'époque, a-t-il confié à Empire Magazine. Mais il s'est toujours montré très, très généreux. On s'est vus, on en a parlé, je lui ai dit que j'étais désolé de la manière dont on l'avait traité.»

Un peu plus tôt dans l'année, Ewan McGregor avait confié au Times que cette histoire l'avait blessé: «Ce n'était pas tant le fait de ne pas avoir le rôle que la manière dont tout ça avait été géré. Ce n'était pas très intelligent, et ça m'a foutu un coup».

Il a tout de même fallu dix ans pour que les deux amis finissent par se parler à nouveau, et Trainspotting 2 est le premier film qu'ils ont fait ensemble depuis leur dispute. «Je n'avais pas vu Danny depuis des années. Il était allé se faire fo*tre, et j'étais allé me faire fo*tre. Je ne vis plus en Ecosse depuis que j'ai 17 ans. Il y retournait. Moi aussi. Il y avait plein de parallèles», a précisé Ewan McGregor à Empire pour préciser comment, finalement, le destin avait fini par ressouder cette amitié.