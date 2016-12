Le cinéma français a dit adieu à Michèle Morgan

23-12-2016 | 13h00

Claude Lelouch, Robert Hossein, Francis Huster ont assisté vendredi aux obsèques de l'actrice Michèle Morgan, décédée mardi à 96 ans, en l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine, près de Paris.

«Je suis heureux d'être là, c'était très émouvant», a déclaré à l'issue du service religieux Claude Lelouch, qui avait dirigé l'actrice dans Le chat et la souris (1975).

Le metteur en scène Robert Hossein, qui lui donna la réplique dans son film Les yeux cernés (1964), était également présent, tout comme le comédien Francis Huster, l'actrice Géraldine Pailhas et la ministre de la Culture française Audrey Azoulay.

Parmi les membres de la famille de Michèle Morgan, sa belle-fille, la scénariste et réalisatrice Danièle Thompson. À ses côtés, la comédienne et réalisatrice Tonie Marshall, fille de l'actrice Micheline Presle et du réalisateur américain William Marshall, décédé en 1994 et qui fut dans un premier temps marié à Michèle Morgan.

L'ancien agent de stars Dominique Besnehard a rendu hommage à la star: elle était «la dernière légende, il n'y en a plus».

Née à Neuilly-sur-Seine en 1920, Michèle Morgan avait été propulsée star du cinéma français d'avant-guerre à 18 ans pour son rôle mythique dans Le Quai des Brumes de Marcel Carné (1938). C'est dans ce film que Jean Gabin lui murmure:«T'as d'beaux yeux, tu sais...» et qu'elle lui répond: «Embrassez-moi».

Sa légende du 7e art a continué de s'écrire en majuscules avec La Symphonie Pastorale de Jean Delannoy. Pour sa composition d'une jeune femme aveugle, elle est devenue en 1946 la toute première actrice à remporter le Grand prix d'interprétation féminine au festival de Cannes.

Sa carrière, brièvement passée par Hollywood au début des années 40, a perdu de son lustre vers la fin des années 60 juste après le déferlement de la Nouvelle Vague.

Incarnation de la femme française distinguée, Michèle Morgan a joué dans plus de 70 films.