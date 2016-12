Wes Anderson: nouveau film et sociofinancement

21-12-2016 | 15h10

Le prochain film de Wes Anderson sera une oeuvre d'animation actuellement en tournage à Londres et qui s'intitulera Isle of Dogs ou L'Île aux chiens. De nombreux acteurs de l'entourage habituel du réalisateur seront présents.

Dans une vidéo très simple, le réalisateur de La Famille Tenenbaum et La Vie aquatique présente son nouveau film d'animation après Fantastique Maître Renard en 2009.

Wes Anderson from Crowdrise on Vimeo.

Dans Isle of Dogs, de nombreux acteurs et actrices prêteront leurs voix à des chiens. Bryan Cranston, Bill Murray, Scarlett Johansson, Jeff Goldblum, Tilda Swinton et bien d'autres feront partie de la distribution. Edward Norton sera également présent: se sentant oublié par le réalisateur, il apparaît à l'arrière-plan de la vidéo.

L'île aux Chiens est une ancienne île située à l'est de Londres sur la Tamise.

Le film est jusqu'ici prévu pour sortir dans le courant de l'année 2018. Par ailleurs, si le réalisateur américain a choisi d'annoncer officiellement son projet sur un site de financement participatif, c'est pour faire la lumière sur «The Film Foundation», créée en 1990 par Martin Scorsese et qui vise à préserver le patrimoine mondial du cinéma en protégeant et restaurant de vieux films.

Il est ainsi possible de faire des dons sur le site «Crowdrise» et, selon l'importance des dons, des cadeaux seront offerts. Un don d'au moins 10 dollars permet également de participer à un tirage au sort dont le premier prix est un voyage pour deux à Londres sur le tournage de Isle of Dogs avec la possibilité d'enregistrer la voix d'un des chiens du film.

Pour participer, cliquez ici.