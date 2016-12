Jackie : une première dame plongée dans le deuil

30-12-2016 | 04h00

Pour Jackie, son premier film en sol hollywoodien, le réalisateur chilien Pablo Larraín a mis en images l'épreuve qu'a vécue la première dame des États-Unis, Jackie Kennedy, entre l'assassinat de JFK à Dallas, le 22 novembre 1963, et ses funérailles, qui ont eu lieu trois jours plus tard à Washington.

Comment Jackie a-t-elle vécu ce traumatisme? Pour répondre à cette question, Natalie Portman s'est glissée dans le tailleur Chanel rose de l'emblématique première dame américaine. La performance éblouissante de l'actrice pourrait bien lui valoir un deuxième Oscar, six ans après celui qu'elle a décroché, en 2011, pour son rôle de danseuse étoile dans Le cygne noir.

Dans la peau de Jackie

Avant le début du tournage, Natalie Portman a étudié de nombreux enregistrements sonores et vidéos de Jackie Kennedy. L'actrice de 35 ans s'est aussi inspirée de conversations entre la première dame et Arthur Schlesinger Jr., historien et ami de la famille Kennedy, qui a enregistré ces échanges quelques mois après la mort de JFK. Par contre, Portman n'a pas souhaité voir ce qu'avaient déjà fait d'autres actrices, comme Robin Curtis, Sarah Michelle Gellar et Katie Holmes, qui ont également incarné Jackie au petit comme au grand écran. «Je me suis inspirée de faits réels; je n'ai pas vu d'œuvres de fiction sur le sujet», a-t-elle précisé.



Les premières dames au cinéma

Si, à l'instar de Natalie Portman, de nombreuses actrices se sont glissées dans les habits d'une «First Lady», leurs rôles n'ont pas tous été inspirés par l'épouse d'un président ayant réellement occupé la Maison-Blanche.

SIGOURNEY WEAVER

SHIRLEY MACLAINE

JOAN ALLEN

EMMA THOMPSON

ELIZABETH BANKS

Dans la comédie d'Ivan Reitman Président d'un jour (1993), la vedette d'Avatar campe l'épouse d'un président qui se fait remplacer dans le Bureau ovale par un sosie quasi parfait (Kevin Kline).Dans la comédie Un ange gardien pour Tess (1994), l'actrice prête ses traits à une ancienne première dame particulièrement capricieuse, qui fait vivre un enfer à l'agent des services secrets (Nicolas Cage) chargé de la surveiller.La performance de l'actrice, qui tient le rôle de l'épouse du controversé président Richard Nixon dans le film biographique du même nom, réalisé par Oliver Stone en 1995, lui a valu une nomination méritée aux Oscars.Dans Couleurs primaires (1998), Emma Thompson incarne l'épouse d'un gouverneur qui aspire à la Maison-Blanche. Ce dernier, qui a été fortement inspiré par Bill Clinton, est joué par un certain John Travolta.Oliver Stone, le réalisateur du film biographique W.: L'improbable président (2008), a choisi de confier le rôle du président George W. Bush à Josh Brolin, et celui de la première dame Laura Bush, à Elizabeth Banks. Dans ce film, la comédienne Ellen Burstyn prête ses traits à une autre ancienne première dame, Barbara Bush.