De nouvelles images de Cure de bien-être

20-12-2016 | 09h51

On en découvre un peu plus sur le thriller d'horreur Cure de bien-être (A Cure for Wellness) grâce à la deuxième bande-annonce dévoilée mardi par 20th Century Fox.

Encore avec une musique stressante en trame sonore, ces nouvelles images nous permettent de voir l'arrivée de Lockhart (Dane DeHaan) au centre de bien-être situé dans les Alpes suisses où il doit retrouver son patron. On aperçoit également plus de séquences d'action, des salles de l'établissement médical ressemblant drôlement à un hôpital psychiatrique ainsi que des scènes où il est question du fameux traitement prodigué aux patients.

Justement, l'histoire tourne autour de ce jeune gestionnaire carriériste qui se rend compte que les soins proposés au centre ne sont pas ce que les médecins promettent aux pensionnaires.

Ce suspense réalisé par Gore Verbinski, qui cosigne également le scénarisation, met aussi en vedette Mia Goth, Jason Isaacs et Celia Imrie.

La première bande-annonce a été diffusée en octobre.

Le long métrage doit sortir au Québec le 17 février 2017.