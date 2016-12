Blade Runner 2049: une première bande-annonce

19-12-2016 | 11h21

Warner Bros. Pictures a fait un très beau cadeau de Noël en avance aux fans de Blade Runner en dévoilant lundi la première bande-annonce de Blade Runner 2049 réalisé par le Québécois Denis Villeneuve.

L'aperçu est court, durant un peu plus d'une minute, mais il nous permet quand même de voir le jeune Blade Runner, l'officier de Los Angeles K, interprété par Ryan Gosling qui fait partie de la distribution de ce long métrage de science-fiction. Dans l'une des scènes, il marche dans un endroit post-apocalyptique où tout est rouge-orange: la terre, le ciel, etc.

Puis il entre dans une pièce et tombe nez à nez avec le héros du premier film, Rick Deckard (Harrison Ford). Celui-ci est armé et semble plutôt hostile à l'arrivée du jeune officier. Tout est mystérieux et intriguant pour cette suite des aventures qui ont débuté il y a plus de 30 ans sous la direction de Ridley Scott.

L'histoire se déroulera d'ailleurs trois décennies après celle du premier opus. Le nouveau Blade Runner, découvrira un secret qui menace de faire sombrer la société dans le chaos. C'est cette découverte qui le mènera vers Rick Deckard, un ancien Blade Runner disparu depuis 30 ans...

Jared Leto, Ana de Armas, Mackenzie Davis et Robin Wright font aussi partie de la distribution de ce film très attendu par les cinéphiles

Blade Runner 2049 sera projeté sur les écrans québécois dès le 6 octobre 2017.